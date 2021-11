Radwandertipp: Auf den Spuren der Ur-Mosel

Vom Bahnhof Konz führt die Tour saaraufwärts zum Stauwehr Schoden. Weiter geht es entlang des Wiltinger Saarbogens über Wiltingen und durch das Konzer Tälchen. Zurück in Konz bietet die Langstrecke eine Zusatzschleife zum Freilichtmuseum Roscheider Hof. Los geht es am Bahnhof Konz, von dem wir zum Saarufer gelangen. Dort treffen wir auf den Saarradweg, dem wir flussaufwärts folgen. Es empfiehlt sich, die Runde gegen den Uhrzeigersinn zu fahren, so kann man gegen Ende der Tour zwischen Kurz- und Langstrecke wählen.