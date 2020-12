Rennerod

Leuchtendes Laub und glitzernde Seen locken im höheren Westerwald an sonnigen Herbsttagen zu herrlichen Rundtouren. Der Rennerod-Achter lässt sich für kurze Runden auch teilen: Die Tour besteht aus zwei Rundstrecken, die durch einen kurzen Abschnitt miteinander verbunden sind. Wir starten mit dem E-Bike in Rennerod, umrunden den Wiesensee und können auf der Rückfahrt Abstecher zu dem Secker Weiher, dem Kloster Seligenstatt und in die Holzbachschlucht unternehmen.