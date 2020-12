Nittel

Damit die Radfahrer auf dem Weg von Perl nach Schweich nicht achtlos an Nittel vorbeirauschen, macht einer der 40 Lauschpunkte des Mosel-Radwegs auf die „Champagne der Mosel“ aufmerksam und empfiehlt einen Abstecher nach Nittel, wo mehr als 20 Weingüter und mehrere Straußwirtschaften für ihre prickelnde Crémants bekannt sind. Und wer nicht abbiegen will, sollte zumindest einen Blick auf die steilen Muschelkalkfelsen flussabwärts werfen, die sich vor 220 Millionen Jahren in einem Meer abgelagert haben. Unterhalb der Felswand befindet sich einer der besten Weinlagen der Obermosel: das Nitteler Leiterchen.