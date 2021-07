Grandiose Panoramablicke von mit Wein bestockten Hängen und die einzigartige Dichte von Burgen und Schlössern zeichnen das Obere Mittelrheintal als Unesco-Welterbe aus. Als Symbol der Rheinromantik ragt mittendrin der steile Loreley-Felsen auf. Heinrich Heine beschrieb in seinem berühmten „Lied von der Loreley“ die Sage von der schönen Jungfrau, die auf dem Felsen saß und ihr langes blondes Haar kämmte. Das lenkte Schiffer so sehr ab, dass manches Boot in der Engstelle des Rheins zerschellte.