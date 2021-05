Ausflug ins Adenauer Land: Gräfin, Müller und ein lustiger Kesselflicker

In der Hocheifel ist das Adenauer Land eine Wanderregion mit vielen Facetten. Da ist zunächst die Landschaft, die vor allem von der Ahr geprägt wird. Der Fluss hat sich tief in das Rheinische Schiefergebirge gegraben und dabei steile Felsenwände entstehen lassen. Mittendrin liegt die Namensgeberin der Region, das beschauliche Städtchen Adenau. Von den Fachwerkhäusern rund um den Marktplatz ist die berühmte Nordschleife des Nürburgrings nur einen Fußweg entfernt. Nicht aus der Stadtgeschichte wegzudenken ist das Wirken des Johanniter- und Malteserordens. Seit Mitte des 12. Jahrhunderts waren die Ordensritter im Herrenhof neben der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer präsent. An der noch erhaltenen Komturei beginnt der rund 42 Kilometer lange Rundweg zu ihren Wirkungsstätten. Wer dem Malteserkreuz, mit dem der Weg markiert ist, folgt, lernt viele Kirchen kennen, die Nürburg und die Hohe Acht, den mit 746,9 Metern höchsten Berg der Eifel.