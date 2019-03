Burg Eltz ist ein wahrer Märchenplatz. Sie gehört zu den schönsten Burgen Deutschlands und liegt verborgen auf einem Fels im Elzer Tal. Dorthin führt ein wunderschöner Rundwanderweg über die Moselhochflächen und durch das Elzbachtal.

Der Traumpfad Eltzer Burgpanorama beginnt in Wierschem am Dorfgemeinschaftshaus. Schon im ersten Anstieg eröffnet sich eine grandiose Aussicht in das Elzbachtal und bei guter Sicht bis zur Burg Pyrmont. Auf ...