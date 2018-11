Wo nur lieber beginnen? Drinnen oder draußen? Wer den Kunstraum Kat A – Kunst am Turm in Bad Honnef-Rhöndorf besucht, muss sich erst einmal entscheiden. In den Park abbiegen, in dem Kunstsammlerin Andra Lauffs-Wegner stetig noch Platz für neue Skulpturen und Installationen von Künstlern wie Jeppe Hein, Robert Indiana und Alicja Kwade findet? Oder geht es doch lieber direkt hinein in die Räume des historischen Hauses Hedwig? Dorthin, wo die Sammlerin in ihrer aktuellen Ausstellung die Farbe feiert – und eine abstrakte Malerei, die ohne Pinsel auskommt. Fangen wir dort an.

Harmonie und Spannung Zwei große Namen stellt Lauffs-Wegner gegenüber: Katharina Grosse, Jahrgang 1961, und Yves Klein (1928–1968). Abstrakte, gesprühte Bilder, in denen Grosse die Farben mit knalliger Sättigung aufträgt, ...

Lesezeit für diesen Artikel (720 Wörter): 3 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.