Empfehlungen vom Gesundheitsministerium: Das ändert sich für Bewohner und Besucher von Seniorenheimen

In den 549 Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz leben rund 40.500 Menschen – sie müssen angesichts der Corona-Pandemie intensiv geschützt werden. Denn viele von ihnen gehören wegen ihres hohen Alters oder aufgrund von Vorerkrankungen zu den besonders gefährdeten Gruppen. Dazu zählen auch Menschen, deren Immunsystem aufgrund von Medikamenten (beispielsweise Cortison) geschwächt ist. Um sie bestmöglich zu wappnen, hat das Mainzer Gesundheitsministeriums von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) nun neue Empfehlungen ausgegeben. Sie zielen darauf ab, Infektionen möglichst früh zu erkennen und soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Aber was bedeutet das für die Bewohner und für Menschen, die ihre Eltern oder Großeltern in einer Pflegeeinrichtung besuchen möchten?

„Ein gutes Beispiel ist der Friseur, der sonst regelmäßig ins Heim kommt“, erklärt Bätzing-Lichtenthäler. Er habe in seinem Alltag viel Kontakt mit verschiedenen Menschen. Das soll eingeschränkt werden. Gleiches gelte auch für andere externe Dienstleister wie Fußpfleger.

Bei neuen Bewohnern wiederum soll sehr gründlich geprüft werden, ob sie möglicherweise das Coronavirus in sich tragen, um sie im Zweifel möglichst schnell isolieren zu können. Gerade in der Kurzzeitpflege ist das wichtig, weil hier häufiger neue Bewohner aufgenommen werden.

Doch nicht nur die Kontakte mit Dienstleistern sollen eingeschränkt werden. Das Ministerium rät auch von allzu vielen Besuchern in den Heimen ab. „Bekanntermaßen überträgt sich das Virus von Mensch zu Mensch via Tröpfcheninfektion“, sagt Bätzing-Lichtenthäler. „Deshalb ist dort ein Herunterfahren der sozialen Kontakte sinnvoll.“ Was sie am Lesertelefon unserer Zeitung einer älteren Dame geraten habe, gelte auch hier: „Im Zweifel besser allein bleiben. Das Risiko könnte zu hoch sein.“ Wer seine Angehörigen trotzdem in einem Pflegeheim besuchen will, wird zunächst über strikte Regeln und Schutzmaßnahmen aufgeklärt. Besuche sollen demnach nur auf dem Zimmer möglich sein, nicht mehr in Gemeinschaftsräumen. Diese dürften in den kommenden Wochen ohnehin recht verwaist sein, denn auch Gemeinschaftsaktivitäten stehen auf dem Prüfstand, sollen im Zweifel eher abgesagt werden. Besucher aus Risikogebieten erhalten keinen Zutritt zu Pflegeheimen – außer das zuständige Gesundheitsamt gibt sein Okay. Das Ministerium hält die Einrichtungen auch an, Besucher und Mitarbeiter in einem Register zu vermerken. Hintergrund: Kommt es zu einer Infektion, kann schnell festgestellt werden, wer das Virus übertragen hat und wer alles Kontakt mit dem Erreger hatte. Soweit möglich sollen die Bewohner auch nicht mehr in einem Speisesaal, sondern in ihren Zimmern essen.

Auch die knapp 35.000 Beschäftigten müssen sich an neue Abläufe gewöhnen. Bätzing-Lichtenthäler schlägt ein Corona-Team für jedes Heim vor. Die Hygienebeauftragten sollen mit der Pflegedienstleitung und der Heimleitung eine Gefährdungsbewertung der einzelnen Pflegebedürftigen vornehmen. Das Team soll auch sicherstellen, dass in hohem Maße gefährdete Bewohner von speziell geschultem Personal betreut werden. Diese Kollegen sollen sich ausschließlich darauf konzentrieren und von anderen Aufgaben zunächst freigestellt werden.

Sollte eine betreute Person trotz Vorsichtsmaßnahmen Symptome zeigen, soll sofort getestet werden. Zunächst muss das zuständige Gesundheitsamt überprüfen, ob der Bewohner in der Einrichtung bleiben kann. Sollte das der Fall sein, muss er in einem Einzelzimmer leben. Dort sollte möglichst ein eigenes Badezimmer vorhanden sein. Die Betreuer müssen in solchen Fällen eine Atemschutzmaske nach FFP2-Standard tragen. Auch für die infizierte Person selbst schlägt das Ministerium – so weit möglich – eine Gesichtsmaske vor. So sollen die Mitarbeiter geschützt werden, wenn der Bewohner beispielsweise stark hustet.

Bestätigt sich ein Verdachtsfall, entscheidet – wie bei Menschen, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben – das zuständige Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen. Davon sind auch Kontaktpersonen, in diesem Fall nicht zuletzt Pfleger, betroffen.

