Die Trümmerkinder: RZ-Expertengespräch zur Lage der jungen Generation im Gazastreifen

Herr Schmale, Sie leben in Gaza-Stadt. Wie war die vergangene Nacht?

Es war ruhig. Auf dem Weg vom Büro nach Hause dauert es normalerweise fünf Minuten. Wir haben fast eine halbe Stunde gebraucht, weil so viele Menschen auf den Straßen waren. Man hat die Erleichterung gespürt, aber es war nicht das Zelebrieren eines Sieges. Die Menschen sind froh, dass es nach elf Tagen Bombardierung vorbei ist. Man hat den Eindruck, das Leben fängt wieder an.

Wie stabil ist die Waffenruhe?

Ich glaube, keine Seite will die militärische Auseinandersetzung erneut beginnen. Aber die Situation bleibt natürlich fragil – aus zwei Gründen. Die Hamas hat den Krieg in Reaktion auf die Ereignisse in Jerusalem angezettelt. Sollte es wieder zu Spannungen an der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem, zu Zwangsräumungen von Familien im Jerusalemer Viertel Scheich Dscharrah und weiteren Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Siedlern kommen, könnte es wieder losgehen.

Das heißt, es liegt noch viel Spannung in der Luft?

Ja, diese Spannungen bleiben trotz Waffenstillstand. Man darf nicht vergessen: Es war der vierte Krieg in 15 Jahren. Die Ursachen sind zum einen die israelische Blockade des Gazastreifens und zum anderen das ungelöste Palästinenserproblem. Die Mehrheit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen – es geht um zwei Millionen Menschen – hat das Gefühl, keine Perspektive zu haben. 50 Prozent der Menschen sind arbeitslos. Es wird also am Brodeln bleiben, wenn es grundsätzlich keine gerechte Lösung zwischen Israelis und Palästinensern gibt, die von beiden Seiten akzeptiert wird.

Israel blockiert den Gazastreifen seit 2007, nachdem die radikal-islamische Hamas die Parlamentswahl gewonnen hatte. Nach dem Prinzip „kein Wohlstand, keine wirtschaftliche Entwicklung“ dürfen nur Mittel zur Grundversorgung eingeführt werden. Wie wirkt sich das aus?

Das Resultat der Blockade ist eine zusammenbrechende Wirtschaft – das hat sich durch die Corona-Krise weiter zugespitzt. In Gaza-Stadt selbst hatte man vor dem Krieg das Gefühl, dass ziemlich viel funktioniert. Aber für mich gibt es mindestens zwei Gazas. Es gibt eine Mittelschicht, von denen einige zweifellos von Hamas profitieren – jedes autoritäre Regime hat seine Profiteure. Daneben gibt es einen bemerkenswerten Unternehmergeist im Gazastreifen. Als die Corona-Krise ausbrach, gab es ein paar Wochen später schon kleine Fabriken, die Masken produziert haben. Aber eine Hälfte der Bevölkerung ist von Tageslöhnen abhängig, für sie ist es ein täglicher Überlebenskampf.

Wie sieht es mit der Strom- und Wasserversorgung aus?

Durch Hilfe aus Katar ist die Stromversorgung seit etwa zwei Jahren zehn bis zwölf Stunden am Tag gewährleistet. Aber meine palästinensischen Mitarbeiter sagen oft, sie wissen nicht, ob ihr Essen im Kühlschrank abends vergammelt ist, weil der Strom tagsüber ausfiel. Ein noch größeres Problem ist die Wasserversorgung. Mehr als 80 Prozent der Menschen haben kein sauberes Trinkwasser.

Wie prägt das das Israelbild?

Jenseits der täglichen Probleme ist es viel entscheidender, dass durch die Blockade das Zusammentreffen der Menschen vom Gazastreifen und Israel verhindert wird. Kinder, die jetzt 15 Jahre alt sind, haben mittlerweile vier Kriege erlebt. Sie erleben die Israelis als Soldaten, die am Zaun auf sie schießen oder als Bürokraten, die ihnen die Ausreise verweigern. Was will man da erwarten? Wirtschaftliche Schäden kann man korrigieren, aber das Israelbild der jungen Generation wird durch die Blockade massiv geprägt – und zwar negativ.

Dabei unternimmt die UNRWA viel, um jungen Menschen Perspektiven zu geben.

Grundsätzlich muss man erklären: Es gibt sogenannte registrierte palästinensische Flüchtlinge. Doch sie sind nicht erst kürzlich geflüchtet, sondern es begann vor 73 Jahren, als der Staat Israel gegründet wurde – mit dem Versprechen, dass es auch einen palästinensischen Staat geben wird. 726.000 Palästinenser wurden vertrieben. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge wurde damals für eine Dreijahresfrist ins Leben gerufen, um die Flüchtlinge beziehungsweise die Vertriebenen zu unterstützen. 73 Jahre später hat sich nichts geändert. Der Auftrag der UNO-Vollversammlung an uns wird deshalb im Dreijahresrhythmus erneuert. Das UNRWA muss so lange Hilfe leisten, bis es eine gerechte Lösung gibt für die Ursprungsgeneration und ihre Nachkommen. So lange sind diese Menschen staatenlos. Sie haben keinen Pass, der weltweit anerkannt wird, sondern nur ein Dokument der Palästinensischen Autonomiebehörde, das belegt, dass sie existieren.

Matthias Schmale (58) ist seit Oktober 2017 als UNRWA-Direktor im Gazastreifen. Geboren wurde er im afrikanischen Botswana, wo seine Eltern als Missionare tätig waren. Später ging die Familie nach Südafrika, wo er als Kind die Apartheid erlebte. Als er 15 Jahre alt war, siedelte die Familie nach Berlin um. Matthias Schmale hat sich zeitlebens der humanitären Hilfe verschrieben, ging unter anderem für das Deutsche Rote Kreuz in den Sudan, war für das Internationale Rote Kreuz im Hauptquartier in Genf tätig und dann für das UN-Flüchtlingswerk im Libanon. Seine Familie lebt in Genf (Schweiz), weil sein Einsatz im Gazastreifen zu gefährlich für sie wäre.

Wie sieht Ihre Arbeit im Gazastreifen konkret aus?

Von den zwei Millionen Menschen, die im Gazastreifen leben, sind 1,4 Millionen registrierte Flüchtlinge. Wir versorgen also 70 Prozent der Menschen mit unseren Dienstleistungen. Wir führen 278 Schulen mit 285.000 Kindern von den Klassen eins bis neun. Ich habe 13.000 Mitarbeiter. Da werde ich oft gefragt, ob das nicht typische UNO-Bürokratie sei. Aber 9000 meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Lehrer. Sie machen eine tolle Arbeit. Ein weiterer Schwerpunkt sind 22 Basisgesundheitszentren mit mehr als 1000 Ärzten und Krankenschwestern. Sie führen im Quartal eine Million Gesundheitskonsultationen durch. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit leisten wir außerdem humanitäre Hilfe, weil sich viele Menschen das tägliche Essen nicht leisten können. Wir versorgen mehr als eine Million Menschen mit Grundnahrungsmitteln. Ein wichtiger Aspekt ist auch psychologische Hilfe, denn viele Palästinenser sind nach den Kriegen traumatisiert.

Wie ist für Kinder und Jugendliche das Leben im Gazastreifen?

Ich werde manchmal gefragt, was mich für die Arbeit hier motiviert. Die Antwort ist einfach: Wenn ich unsere Schulen besuche, spüre ich das Hoffnungsvolle der Kinder und Jugendlichen. Viele von ihnen träumen davon, irgendwann den Gazastreifen verlassen und sich ein neues Leben aufbauen zu können. Ich kenne viele moderate Palästinenser, die die Hamas kritisch betrachten. Aber die Konfrontationen mit Israel sind natürlich ein Nährboden für Extremismus. Deshalb sage ich immer wieder: Wenn man einen Job hat, eigenes Geld verdient und selbst Essen kaufen kann, statt auf die UN vertrauen zu müssen, dann ist man auch weniger geneigt, sich Gruppen wie der Hamas anzuschließen.

Während der Raketenbeschüsse flüchteten viele Menschen in die UN-Schulen, die zu Notunterkünften umfunktioniert wurden.

Die blaue Farbe der Vereinten Nationen ist für Menschen verbunden mit Schutz. Wir haben mehr als 60.000 Menschen aufgenommen, die aus Angst ihre Häuser verließen. Wir haben 50 unserer Schulen auf diese Situation vorbereitet – mit geschultem Personal, sanitären Einrichtungen, Strom über Solaranlagen und Nahrungsmittelhilfe.

Ägypten hat sowohl enge Beziehungen zu Israel als auch zur Hamas und hat bei der Waffenruhe vermittelt. Könnte die Rolle von Staatschef Sisi in dem Konflikt stärker werden?

Ägypten kann zwar in diesem Konflikt vermitteln, aber keine leitende Rolle spielen. Wenn man von einer politischen Lösung träumt, braucht es Länder mit Einfluss auf beide Seiten. Es kommt vor allem auf Länder mit großer Macht im Weltgeschehen an: Europa, die USA, Russland, China.

Apropos USA: Dass die Regierung unter Donald Trump 2018 sämtliche Gelder für UNRWA strich mit der Begründung, das „Geschäftsmodell“ sei „hoffnungslos fehlerhaft“, hatte Auswirkungen auf Ihre Arbeit.

Es gab viel Solidarität aus anderen Ländern, auch aus Deutschland, das dann zum größten Geldgeber wurde. Ich bin stolz darauf, dass wir keine Schulen und Gesundheitszentren schließen mussten. Wir mussten allerdings etwas mehr als 100 Mitarbeiter entlassen und 500 Kollegen auf Teilzeit umstellen.

Bei aller Tragik gibt es noch Corona. Wie ist die Lage im Gazastreifen?

Die Befürchtung ist, dass durch den Krieg eine dritte Welle forciert wird. Es fanden keine Impfungen mehr statt, durch die Raketenbeschüsse wurde das zentrale Labor beschädigt, die Menschen ignorierten in existenzieller Not Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Für Empörung sorgte der Plan von Israels Premier Netanjahu, Zehntausende überflüssige Impfdosen ins Ausland zu verkaufen, statt sie an die Palästinenser zu liefern. Immerhin erhielten sie dann 5000 Impfdosen. Woher kommt der Rest?

Die Palästinensische Autonomiebehörde erhält Impfstoff über die Unicef-Kampagne Covax. Der russische Impfstoff Sputnik V – zum Beispiel aus den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert – wurde über Ägypten nach Gaza gebracht. Aber das muss wesentlich aufgestockt werden. Bisher sind nur 40.000 Menschen geimpft.

Wie lautet Ihr Appell?

Humanitäre Hilfe wird weiter gebraucht. Ich hoffe, dass die Menschen den Gazastreifen nicht vergessen – und dass sie den Gazastreifen nicht mit Hamas gleichsetzen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht Hamas, sondern das sind Menschen wie Sie und ich, die in Frieden und Würde leben wollen. Klar ist auch: Der Waffenstillstand ist keine Antwort, die einen weiteren Krieg verhindert. Es muss ein neues politisches Engagement geben. Man muss mit einem weißen Blatt Papier anfangen – und nicht mit Ideen, die seit 70 Jahren nicht funktionieren.

Das Gespräch führte unsere Nachrichtenchefin Birgit Pielen via Skype.

