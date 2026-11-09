Kaiserslautern (dpa/lrs) – In Kaiserslautern sollen mehrere Teenager zwei Hotelzimmer verwüstet haben. Sie müssten sich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten, wie die Polizei mitteilte. Die fünf jungen Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren und eine 16-Jährige hätten in der Nacht zum Sonntag Abläufe verstopft und Räume geflutet. Zu dem zweiten Zimmer hätten sie sich unbefugt Zugang verschafft. Nach der Tat sei die Gruppe zwar vom Tatort geflohen, die Beamten hätten die Verdächtigen jedoch kurz danach ausfindig gemacht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.000 Euro.

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