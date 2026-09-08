Mehr als 100 Einsatzkräfte kämpfen bei Eppelborn gegen einen Brand. Zwei Feuerwehrleute sind verletzt – und der Brand nicht unter Kontrolle.

Eppelborn (dpa/lrs) – Ein größerer Wald- und Flächenbrand bei Eppelborn beschäftigt seit dem Nachmittag mehr als 100 Einsatzkräfte. Zwei Feuerwehrangehörige seien durch Rauchgase verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Demnach sei der Brand im Landkreis Neunkirchen nicht unter Kontrolle.

Zwischenzeitlich brannten seiner Aussage nach etwa 2.500 Quadratmeter. Allerdings frische der Wind immer wieder auf, sodass die letztliche Größe nicht bekannt sei. Laut Mitteilung sind neben der Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei auch Drohnen im Einsatz. Sie sollen helfen, einen Überblick «über die Ausdehnung des Brandes» zu erhalten.

«Durch das Brandgeschehen kommt es zu einer starken Rauchentwicklung», hieß es. «Betroffene Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die amtlichen Warnhinweise zu beachten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und den Bereich rund um die Einsatzstelle weiträumig zu meiden.»