Auf der Strecke durch das Rheintal wird gebaut. Nachts und frühmorgens stehen die Züge der Trans Regio daher still. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Mainz/Köln (dpa/lrs) – Bahnreisende zwischen Mainz und Koblenz müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. Von Montag bis Mittwoch kommt es bei der Linie RB26 in den Nacht- und frühen Morgenstunden zu Zugausfällen, teilte der Betreiber Trans Regio mit.

Ein Schienenersatzverkehr werde sowohl vom Mainzer Hauptbahnhof als auch vom Koblenzer Hauptbahnhof eingerichtet. Auch Fahrplanabweichungen und veränderte Abfahrtszeiten können nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Grund für die Einschränkungen auf der Regionalbahnlinie zwischen Köln und Mainz sind Bauarbeiten.