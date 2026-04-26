Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“ ist ein Klassiker – aber kein Selbstläufer. Koblenz setzt auf Musik, Spielfreude und klare Bilder in einer Produktion, die trägt, ohne alle Möglichkeiten auszureizen.
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Es ist schon eine vertrackte Sache mit „Was ihr wollt“. Um 1601 entstanden im Kontext der ausgelassenen „Zwölften Nacht“, eines Festes der Rollenverkehrung, gehört die Komödie bis heute zu den meistgespielten Werken von William Shakespeare. Und doch ist es ein Stück, das seine Effekte nicht mehr selbstverständlich entfaltet.