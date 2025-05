Zwei Verdächtige sollen in Kaiserslautern in großem Stil Zigaretten unter gefälschtem Markenlabel und unversteuert verkauft haben. Daraus ist laut Zoll ein hoher Schaden entstanden.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – In einer Garage in Kaiserslautern haben Zollfahnder mehr als 1,1 Millionen unversteuerte Zigaretten gefunden und sichergestellt. Zwei Verdächtige sollen die Zigaretten von dort aus illegal und mit gefälschtem Markenlabel verkauft haben, wie die Polizei mitteilte. Ein Steuerschaden in Höhe von etwa 238.000 Euro sei entstanden.Zu der großen Summe habe es auch wegen der gefälschten Verpackungen und Markenlabels kommen können, sagte eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes. Dadurch hätten die Verdächtigen einen großen Gewinn erzielt.

Seit 2024 werde gegen sie ermittelt. Die Hinweise verdichteten sich den Angaben zufolge, sodass die Zollfahnder die Garage durchsuchten, die als Lager- und Verkaufsraum gedient haben soll. Die Verdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts der Steuerhehlerei verantworten.