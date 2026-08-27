Die Kontrolleure suchen in einem Geschäft zunächst vergeblich nach unversteuerter Ware. Dann stoßen sie auf einen verschlossenen Raum im Keller.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zollmitarbeiter haben im Raum Saarlouis größere Mengen unversteuerter Tabakwaren sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Saarbrücken mitteilte, sind bei Kontrollen in mehreren Läden insgesamt mehr als 72 Liter Einweg-E-Zigaretten und 52 Kilogramm Wasserpfeifentabak beschlagnahmt worden. Damit sei ein Steuerschaden in Höhe von 25.000 Euro verhindert worden.

In einem der kontrollierten Läden in der Stadt Saarlouis hätten die Einsatzkräfte zunächst keine unversteuerten Tabakwaren gefunden. Im Keller sei ihnen jedoch ein verschlossener Raum aufgefallen. Mit Hilfe eines speziellen technischen Gerätes hätten sie dort durch einen Spalt unter der Tür größere Mengen Tabakwaren entdeckt und die Tür anschließend geöffnet.

Dort lagerten die rund 52 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabaks und etwa 60 Liter Einweg-E-Zigaretten. Dies entspreche einem Steuerschaden von mehr als 21.000 Euro. Zu den Tätern machte die Behörde keine Angaben.