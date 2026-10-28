Für mehrere Stunden tat sich nichts, wenn einige Menschen in zwei Saarbrücker Stadtteilen den Wasserhahn öffneten. Woran das lag.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach dem Ausfall einer Förderpumpe für Trinkwasser ist die Wasserversorgung in Teilen von Saarbrücken am Dienstag über mehrere Stunden beeinträchtigt gewesen. Betroffen waren nach Angaben der Stadtwerke einzelne Haushalte und Straßenzüge in Burbach und Malstatt.

Eine Pumpe, die Trinkwasser vom Wasserwerk Rentrisch in den Hochbehälter nach Malstatt transportiert, sei ausgefallen, hieß es. Zeitgleich sei auch eine der beiden Kammern des Hochbehälters wegen Reinigungsarbeiten geleert worden. Infolge habe zunächst der Wasserdruck nachgelassen und schließlich sei die Versorgung ganz ausgefallen.

In einem Krankenhaus im Stadtteil Malstatt mussten deswegen drei für den Nachmittag geplante Operationen abgesagt und auf den folgenden Tag verschoben werden, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Im Krankenhaus ist Wasser bei Operationen demnach vor allem für Hygiene und Sterilisation nötig und wird etwa zur Reinigung von Instrumenten genutzt.

Wie die Stadtwerke mitteilten, normalisierte sich der Wasserdruck in den folgenden Stunden, sodass die Versorgung zum späten Nachmittag wieder hergestellt war.