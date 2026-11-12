Kraftstoffe und Haushaltsenergie belasten die Budgets der privaten Haushalte. Viele Menschen können ihre finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllen. Wo die Überschuldungsquote besonders hoch ist.

Neuss/Mainz (dpa/lrs) – Die Zahl überschuldeter Menschen in Rheinland-Pfalz ist gestiegen. Etwa 370.000 Erwachsene in dem Bundesland sind nach Informationen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform nicht in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nachzukommen. Das sind 17.000 mehr als im Jahr 2025. Bundesweit stieg die Zahl überschuldeter Menschen ab 18 Jahren den Angaben zufolge um 4,1 Prozent auf 7,36 Millionen.

Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen an allen Volljährigen, lag in Rheinland-Pfalz mit 10,83 Prozent etwas über dem Bundesschnitt von 10,58 Prozent. Der Kreis mit der niedrigsten Quote in Rheinland-Pfalz ist demnach der Kreis Trier-Saarburg, der mit 7,39 Prozent bundesweit auf Platz 76 landet. Am schlechtesten schneidet die Stadt Pirmasens mit einem Wert von 22,03 Prozent auf Platz 396 der 400 untersuchten Kreise und kreisfreien Städte ab.

Gestiegene Verbraucherpreise belasten Haushalte

Die stark gestiegenen Verbraucherpreise, vor allem für Kraftstoffe und Haushaltsenergie, machen privaten Haushalten zu schaffen. Umfragen zufolge müssen viele Menschen für den täglichen Bedarf auf Rücklagen zurückgreifen – so sie denn welche haben. Häufigste Gründe für Überschuldung sind laut Creditreform-Analyse Erkrankung, Sucht oder Unfälle sowie Arbeitslosigkeit.

Für ihren «Schuldneratlas» trägt die Auskunftei anonymisierte Daten anhand amtlicher Register, von Online-Händlern und aus weiteren Quellen zusammen, Stichtag der jüngsten Auswertung war der 1. Oktober. Wegen einer neuen Berechnungsmethode sind die aktuellen Zahlen nach Angaben von Creditreform nicht direkt mit früheren Daten vergleichbar. Die Werte für 2025 wurden mit Hilfe eines mathematisch-statistischen Verfahrens rückwirkend berechnet.