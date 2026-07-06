Nach einem wolkigen Wochenstart steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf bis zu 32 Grad. Ab Mittwoch gibt es wieder mehr Sonne.

Barweiler (dpa/lrs) – Die kommenden beiden Tage werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland überwiegend wolkig. Ab Mittwoch wird das Wetter wieder freundlicher und sonniger, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Am heutigen Montag ist es zunächst häufig stark bewölkt. Am Nachmittag lockert die Bewölkung von Südwesten her zunehmend auf, dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad. Dazu weht ein mäßiger, tagsüber frischer Wind aus West bis Nordwest. In den Kammlagen sind zeitweise starke Böen möglich. In der Nacht ist es wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 13 Grad.

Am Dienstag zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad. In der Nacht zum Mittwoch lockert die Bewölkung im Süden zeitweise auf. Am Mittwoch setzt sich dann häufiger die Sonne durch.