Ein nächtlicher Brand richtet hohen Schaden an. Eine Person kommt verletzt ins Krankenhaus, das betroffene Haus ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Beim Brand einer Wohnung in Saarbrücken ist ein Mensch verletzt worden. Die Feuerwehr rettete insgesamt 14 Personen aus dem Wohnhaus im Stadtteil Burbach. Der Brand brach gegen 4 Uhr aus, beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte habe eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in voller Ausdehnung gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilt.

Wegen der starken Rauchentwicklung durchsuchten Feuerwehrtrupps unter Atemschutz das Gebäude. Sie brachten die Bewohner und Bewohnerinnen über zwei Drehleitern und durch den Treppenraum ins Freie. Die verletzte Person kam ins Krankenhaus.

Das Feuer habe rasch gelöscht werden können, teilt die Feuerwehr mit. Das Gebäude sei aber nicht mehr bewohnbar, die Bewohner und Bewohnerinnen seien in Notunterkünften untergebracht worden. Zu Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.