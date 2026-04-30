Umgang mit Insekt in RLP
Asiatische Hornisse: Imker werfen Behörden Versagen vor
Asiatische Hornissen sitzen auf ihrem Nest. Die invasive Art hat sich in Rheinland-Pfalz ausgebreitet. Imker sehen darin ein sta
Asiatische Hornissen sitzen auf ihrem Nest. Die invasive Art hat sich in Rheinland-Pfalz ausgebreitet. Imker sehen darin ein staatliches Versagen.
Boris Roessler. picture alliance/dpa

Der Imkerverband Rheinland-Pfalz eröffnet eine Debatte über staatliches Versagen im Umgang mit der Asiatischen Hornisse. Er fordert zudem, dass sich die Importwirtschaft an Kosten beteiligten soll, um die eingewanderte Art zu bekämpfen. 

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Im vergangenen Sommer war er endgültig vorbei, der behördliche Kampf gegen die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse. Zum 1. August stellte die rheinland-pfälzische Naturschutzverwaltung die durch das Land gesteuerte Regulierung ein – immerhin fünf Monate später als andere Bundesländer: Deutschlandweit hatte der Bund die aus Asien eingewanderte invasive Art bereits im März als weit verbreitet und als in Deutschland etabliert eingestuft.

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Rheinland-PfalzUmwelt

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