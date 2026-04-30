Umgang mit Insekt in RLP Asiatische Hornisse: Imker werfen Behörden Versagen vor Anke Mersmann 30.04.2026, 14:00 Uhr

i Asiatische Hornissen sitzen auf ihrem Nest. Die invasive Art hat sich in Rheinland-Pfalz ausgebreitet. Imker sehen darin ein staatliches Versagen. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Der Imkerverband Rheinland-Pfalz eröffnet eine Debatte über staatliches Versagen im Umgang mit der Asiatischen Hornisse. Er fordert zudem, dass sich die Importwirtschaft an Kosten beteiligten soll, um die eingewanderte Art zu bekämpfen.

Im vergangenen Sommer war er endgültig vorbei, der behördliche Kampf gegen die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse. Zum 1. August stellte die rheinland-pfälzische Naturschutzverwaltung die durch das Land gesteuerte Regulierung ein – immerhin fünf Monate später als andere Bundesländer: Deutschlandweit hatte der Bund die aus Asien eingewanderte invasive Art bereits im März als weit verbreitet und als in Deutschland etabliert eingestuft.







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