Im Museum Angewandte Kunst In Frankfurt bestimmt die KI, was der Künstler macht Christian Huther 13.02.2026, 10:00 Uhr

i In 14 Positionen erkundet das Museum Angewandte Kunst Frankfurt derzeit Umgang, Möglichkeiten und Grenzen von KI. Unter den gezeigten Arbeiten ist auch diese audiovisuelle Installation - hier ein Standbild - von Seongsin Lee. Seongsin Lee

KI-Systeme haben sich tief in unseren Alltag eingebettet, prägen die Vorstellung von Gesellschaft und erschaffen sogar neue Welten. Eine neue Schau hinterfragt nun künstlerisch, wie die Technik arbeitet, was sie kann – und wo ihre Grenzen liegen.

Marlon Hesse hat es sich schwer gemacht. Der 30-Jährige malt figurativ, studiert in Offenbach und Karlsruhe. Und er interessiert sich für die Künstliche Intelligenz (KI), die bereits als Alternative zu Suchmaschinen eingesetzt wird. Hesse jedoch wollte wissen, was geschieht, wenn er vom Erschaffen eines Kunstwerkes bis zur Ausstellung alles von der KI planen lässt.







