Wir suchen ehemalige Soldaten und Anekdoten

Die Bundeswehr hat ein besonderes Händchen bei der Auswahl ihrer Truppenübungsplätze. „Daaden“ war ein besonders berüchtigter Standort. Im Hohen Westerwald wehte der Wind besonders kalt. Wir suchen ehemalige Soldaten, die uns ihre Anekdoten erzählen.

Der Truppenübungsplatz Stegskopf bei Daaden könnte bald wieder militärisch genutzt werden. Der Standort ist einer der 187 Liegenschaften der Bundeswehr, die das Verteidigungsministerium kürzlich für Konversionsprojekte gesperrt hat. Eine Umwandlung des Geländes in ein Logistikzentrum ist damit wohl erst mal vom Tisch. Daaden. Bei vielen ehemaligen Soldaten dürften bei diesem Stichwort Erinnerungen wach werden. Irgendwie schien es sich bei dem Militärgelände um eine andere Klimazone zu handeln. Im Winter lag meterhoch Schnee, der Sommer fiel gefühlt auf einen Mittwoch. Generationen von Wehrdienstleistenden haben im Hohen Westerwald im Alarmposten gefroren, Schützengräben ausgehoben und Schießübungen absolviert.

