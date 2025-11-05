Wir suchen ehemalige Soldaten und Anekdoten

Der Truppenübungsplatz Stegskopf bei Daaden könnte bald wieder militärisch genutzt werden. Der Standort ist einer der 187 Liegenschaften der Bundeswehr, die das Verteidigungsministerium kürzlich für Konversionsprojekte gesperrt hat. Eine Umwandlung des Geländes in ein Logistikzentrum ist damit wohl erst mal vom Tisch. Daaden. Bei vielen ehemaligen Soldaten dürften bei diesem Stichwort Erinnerungen wach werden. Irgendwie schien es sich bei dem Militärgelände um eine andere Klimazone zu handeln. Im Winter lag meterhoch Schnee, der Sommer fiel gefühlt auf einen Mittwoch. Generationen von Wehrdienstleistenden haben im Hohen Westerwald im Alarmposten gefroren, Schützengräben ausgehoben und Schießübungen absolviert.
Haben Sie Daaden damals auch in der tiefsten Gangart erkundet? Wir suchen Zeitzeugen, die uns ihre Anekdoten vom Truppenübungsplatz am Stegskopf berichten. Schreiben Sie uns per E-Mail an regionales@rhein-zeitung.net.
Tief im Soonwald lagerten die US-Truppen einst Atomsprengköpfe. Die alte Housing ihrer Soldaten gammelt seit 30 Jahren vor sich hin. Der Mob-Stützpunkt nebenan könnte jetzt reaktiviert werden. Aber als was?
Alte US-Kaserne im Soonwald darf abgerissen werden
Tief im Soonwald lagerten die US-Truppen einst Atomsprengköpfe. Die alte Housing ihrer Soldaten gammelt seit 30 Jahren vor sich hin. Der Mob-Stützpunkt nebenan könnte jetzt reaktiviert werden. Aber als was?