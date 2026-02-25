Heiße Spur im Fall Amy Lopez Wie winzige Schuppen Mörder zur Strecke bringen Dirk Eberz 25.02.2026, 15:06 Uhr

i Der Forensiker Harald Schneider liefert im Labor des Landeskriminalamts Wiesbaden mit seiner Hautschuppenanalyse immer wieder spektakuläre Erfolge. So konnte auch die DNA des Mörders von Amy Lopez isoliert und identifiziert werden. Es war die erste heiße Spur, die jetzt auch zur Festnahme eines dringend Tatverdächtigen geführt hat - fast 32 Jahre nach dem brutalen Mord auf der Festung Ehrenbreitstein. Jonas Ratermann/Harald Schneider

Modernste DNA-Technik hat im Fall Amy Lopez für den Durchbruch gesorgt. Ein Tatverdächtiger ist jetzt über eine winzige Hautschuppe überführt worden. Aber wie geht das? Wir haben bei den Spezialisten des LKA Wiesbaden nachgefragt.

Wenn es in ungelösten Mordfällen irgendwann doch noch zu spektakulären Durchbrüchen kommt, ist meist das Landeskriminalamt Wiesbaden im Spiel. Die Spezialisten können das Erbgut selbst Jahrzehnte nach der Tat noch per Hautschuppenanalyse isolieren und identifizieren.







