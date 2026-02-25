Welche Kröte klingt wie ein Vogel? Und warum steckt in Siebenschläfer-Zellen ein Jungbrunnen? Antworten auf solche Fragen gibt Dominik Eulberg in seinem neuen Buch. Wir haben mit ihm über die Natur, deren Schutz und die Lust am Staunen gesprochen.
Lesezeit 6 Minuten
Dominik Eulberg ist weltweit gebuchter Techno-DJ, studierter Ökologe und passionierter Naturschützer. Eine ungewöhnliche Mischung, die sich in ebenso einzigartigen Büchern niederschlägt – und ein solches hat der Westerwälder nun wieder vorgelegt: In „Prachtliebe & Wunderfakten“ porträtiert Eulberg die Tierwelt vor unserer Haustür in Text, Bild und Ton.