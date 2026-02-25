Dominik Eulberg im Interview Mit „Prachtliebe & Wunderfakten“ die Natur bestaunen Stefan Schalles 25.02.2026, 12:10 Uhr

i Will in seinen Büchern - oft unbekanntes - Wissen vermitteln und zugleich die Emotionen anregen: Dominik Eulberg verfolgt in Sachen Naturschutz einen spannenden Ansatz, der nun auch in seinem neuen Werk „Prachtliebe & Wunderfakten“ wieder zum Tragen kommt. Natalia Luzenko

Welche Kröte klingt wie ein Vogel? Und warum steckt in Siebenschläfer-Zellen ein Jungbrunnen? Antworten auf solche Fragen gibt Dominik Eulberg in seinem neuen Buch. Wir haben mit ihm über die Natur, deren Schutz und die Lust am Staunen gesprochen.

Dominik Eulberg ist weltweit gebuchter Techno-DJ, studierter Ökologe und passionierter Naturschützer. Eine ungewöhnliche Mischung, die sich in ebenso einzigartigen Büchern niederschlägt – und ein solches hat der Westerwälder nun wieder vorgelegt: In „Prachtliebe & Wunderfakten“ porträtiert Eulberg die Tierwelt vor unserer Haustür in Text, Bild und Ton.







