Generalsanierung rechter Rhein
Bahn kündigt großflächige Umleitung von Güterzügen an
Mit der Generalsanierung der Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite, werden linksrheinisch - wie hier durch Boppard - bald etwas
Mit der Generalsanierung der Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite, werden linksrheinisch - wie hier durch Boppard - bald etwas mehr Güterzüge rollen. Jedoch werden nicht einfach alle Güterzüge von der rechtsrheinischen Strecke auf die gegenüberliegende Seite verlegt. Der Frachtverkehr wird laut Bahn großflächig umgeleitet.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der Lärm durch Güterzüge belastet Anlieger im Mittelrheintal. Das macht die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke nicht besser, fürchtet das Netzwerk Pro Rheintal. Die Bahn plant großräumige Umleitungen. Pro Rheintal kämpft weiter gegen Lärm.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn ab dem 10. Juli die Bahnstrecke der rechten Rheinseite generalsaniert wird, bedeutet das nicht nur Änderungen für den Regional- und Fernverkehr. Auch Güterzüge müssen umgeleitet werden. Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal befürchtet dadurch eine noch höhere Lärmbelastung für die linke Rheinseite.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten