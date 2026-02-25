Generalsanierung rechter Rhein Bahn kündigt großflächige Umleitung von Güterzügen an Cordula Sailer-Röttgers 25.02.2026, 09:00 Uhr

i Mit der Generalsanierung der Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite, werden linksrheinisch - wie hier durch Boppard - bald etwas mehr Güterzüge rollen. Jedoch werden nicht einfach alle Güterzüge von der rechtsrheinischen Strecke auf die gegenüberliegende Seite verlegt. Der Frachtverkehr wird laut Bahn großflächig umgeleitet. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der Lärm durch Güterzüge belastet Anlieger im Mittelrheintal. Das macht die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke nicht besser, fürchtet das Netzwerk Pro Rheintal. Die Bahn plant großräumige Umleitungen. Pro Rheintal kämpft weiter gegen Lärm.

Wenn ab dem 10. Juli die Bahnstrecke der rechten Rheinseite generalsaniert wird, bedeutet das nicht nur Änderungen für den Regional- und Fernverkehr. Auch Güterzüge müssen umgeleitet werden. Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal befürchtet dadurch eine noch höhere Lärmbelastung für die linke Rheinseite.







