Der Lärm durch Güterzüge belastet Anlieger im Mittelrheintal. Das macht die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke nicht besser, fürchtet das Netzwerk Pro Rheintal. Die Bahn plant großräumige Umleitungen. Pro Rheintal kämpft weiter gegen Lärm.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn ab dem 10. Juli die Bahnstrecke der rechten Rheinseite generalsaniert wird, bedeutet das nicht nur Änderungen für den Regional- und Fernverkehr. Auch Güterzüge müssen umgeleitet werden. Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal befürchtet dadurch eine noch höhere Lärmbelastung für die linke Rheinseite.