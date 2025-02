Erhöhte Magmakonzentraion Wie aktiv sind die Vulkane in der Eifel? 07.02.2025, 12:00 Uhr

i Das Ulmener Maar hat seinen Ursprung in einem Vulkanausbruch vor etwa 11.000 Jahren. Kevin Rühle

Müssen sich die Westeifeler auf einen Vulkanausbruch vorbereiten? Bereiche mit erhöhter Magmakonzentration scheint es bei Ulmen jedenfalls zu geben. Wissenschaftler aus Karlsruhe und Freiberg haben in ihrer Untersuchung Hinweise darauf gefunden.

Das Ulmener Maar erinnert noch heute an einen lebendigen Vulkanismus in der Eifel. Und es könnte in dieser Gegend noch immer unter der Erde brodeln: Forscher aus Karlsruhe und Freiberg haben zwischen Ulmen und Bad Bertrich Bereiche mit erhöhter Magmakonzentration gefunden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen