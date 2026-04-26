Auf einer Baustelle stoßen Arbeiter auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Nun ist sie unschädlich.

Prüm (dpa/lrs) - In Prüm in der Eifel ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte die Bombe am Vormittag erfolgreich, wie die Verbandsgemeindeverwaltung Prüm mitteilte. Der Sprengkörper war am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Zuvor mussten den Angaben nach rund 800 Menschen in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort ihre Häuser verlassen. Auch eine Seniorenresidenz musste geräumt werden. Nach der erfolgreichen Entschärfung können die Anwohnerinnen und Anwohner nun in ihre Häuser zurückkehren.

Die Bombe wurde an einem Sonntag entschärft, da im Sperrgebiet unter anderem eine Schule liegt. «Auch um Geschäfte müssen wir uns sonntags keinen Stress machen, dass die nicht angefahren werden können», hatte ein Sprecher der Polizei vorab informiert.

Informationen der Stadt Prüm