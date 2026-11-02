Gedenken
Virtuelle Kerze zum Gedenken an Opfer mit Stolperstein App
Virtuelle Kerze zum Gedenken an Opfer mit Stolperstein App
Die App soll einen Schritt in die digitale Erinnerungskultur ermöglichen. (Archivbild)
Andreas Arnold. DPA

Rund 90.000 Stolpersteine gibt es in Deutschland. Sie sollen die Erinnerung an die Lebens- und Leidensgeschichte vieler Opfer des Nationalsozialismus wachhalten.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Stolpersteine in Rheinland-Pfalz zum Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus werden in die bundesweite Smartphone-App «Stolpersteine Digital» aufgenommen. In Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen sei mit der Erfassung von rund 4.600 Stolpersteinen in etwa 160 Städten und Gemeinden im Land begonnen worden, teilte die Landeszentrale für politische Bildung in Mainz mit. In der App soll eine bundesweite Datenbank über die Biografien der Opfer entstehen.

Die in Schleswig-Holstein entwickelte Smartphone-App soll bis Ende nächsten Jahres möglichst alle Gedenksteine in Deutschland erfassen. Nach Angaben des Landesbeauftragten für politische Bildung in Schleswig-Holstein, Christian Meyer-Heidemann, gibt es bundesweit rund 90.000 Stolpersteine. Mit «Stolpersteine Digital» gehe es auch darum, Hass und Hetze sowie Geschichtsklitterung im Netz etwas entgegenzustellen, betonte Sarah Scholl-Schneider, Vize-Direktorin der rheinland-pfälzischen Landeszentrale.

Mit der App können Nutzerinnen und Nutzer Stolpersteine mit der Kamera ihres Mobilfunkgeräts scannen und damit die Biografie des Menschen abrufen, an den vor Ort erinnert wird. Die App enthält außerdem eine Gedenkfunktion, mit der eine virtuelle Kerze am Stolperstein platziert und mit einer Gedenkbotschaft und dem eigenen Namen versehen werden kann.

© dpa-infocom, dpa:261102-930-931332/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten