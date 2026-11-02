Rund 90.000 Stolpersteine gibt es in Deutschland. Sie sollen die Erinnerung an die Lebens- und Leidensgeschichte vieler Opfer des Nationalsozialismus wachhalten.

Mainz (dpa/lrs) – Stolpersteine in Rheinland-Pfalz zum Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus werden in die bundesweite Smartphone-App «Stolpersteine Digital» aufgenommen. In Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen sei mit der Erfassung von rund 4.600 Stolpersteinen in etwa 160 Städten und Gemeinden im Land begonnen worden, teilte die Landeszentrale für politische Bildung in Mainz mit. In der App soll eine bundesweite Datenbank über die Biografien der Opfer entstehen.

Die in Schleswig-Holstein entwickelte Smartphone-App soll bis Ende nächsten Jahres möglichst alle Gedenksteine in Deutschland erfassen. Nach Angaben des Landesbeauftragten für politische Bildung in Schleswig-Holstein, Christian Meyer-Heidemann, gibt es bundesweit rund 90.000 Stolpersteine. Mit «Stolpersteine Digital» gehe es auch darum, Hass und Hetze sowie Geschichtsklitterung im Netz etwas entgegenzustellen, betonte Sarah Scholl-Schneider, Vize-Direktorin der rheinland-pfälzischen Landeszentrale.

Mit der App können Nutzerinnen und Nutzer Stolpersteine mit der Kamera ihres Mobilfunkgeräts scannen und damit die Biografie des Menschen abrufen, an den vor Ort erinnert wird. Die App enthält außerdem eine Gedenkfunktion, mit der eine virtuelle Kerze am Stolperstein platziert und mit einer Gedenkbotschaft und dem eigenen Namen versehen werden kann.