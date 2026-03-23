IHK-Umfrage zur Landtagswahl
Unternehmen fordern von neuer Regierung Bürokratieabbau
Eine Umfrage der IHK-Arbeitsgemeinschaft zur Landtagswahl zeigt, dass die Unternehmen im Land sich weniger Bürokratie wünschen.
Eine Umfrage der IHK-Arbeitsgemeinschaft zur Landtagswahl zeigt, dass die Unternehmen im Land sich weniger Bürokratie wünschen.
Ralf Hirschberger/dpa

Laut einer IHK-Blitzumfrage zur Landtagswahl wünschen sich Unternehmen in Rheinland-Pfalz, dass die neue Regierung schnell ins Handeln kommt. Die Befragten fordern vor allem weniger Bürokratie, weniger Steuern und Abgaben sowie starke Kommunen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz verbinden mit der Landtagswahl 2026 konkrete Erwartungen an einen wirtschaftspolitischen Neustart. Das teilen die Industrie- und Handelskammern mit und verweisen auf ihre Blitzumfrage zur Wahl. Wichtig sind den Unternehmen demnach der Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungsverfahren und die Entlastung von Steuern und Abgaben.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft

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