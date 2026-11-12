Die Geschäfte bei United Internet laufen besser als erwartet, obwohl beim Mobilfunk der Schwung fehlt. Der Zuwachs bei den Kundenverträgen kommt von den Internetdienstleistungen.

Montabaur (dpa) – United Internet hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth, der erst im September den Abbau von 800 der 5.150 Stellen bei den Töchtern 1&1 und Ionos angekündigt hatte.

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum im Jahresvergleich um drei Prozent auf etwas mehr als 4,6 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen in Montabaur mitteilte. Für 2026 peilt United Internet weiter einen Umsatz von circa 6,25 Milliarden Euro an – das wären 2,4 Prozent mehr als 2025.

Die Zahl der Kundenverträge erhöhte sich in den Monaten bis Ende September um 770.000 auf rund 30,5 Millionen. Der Rückgang der Kundenverträge bei der Mobilfunktochter 1&1 wurde durch das Wachstum beim Internetdienstleister Ionos im Segment mit Mails und Medien (GMX, Web.de, mail.com) mehr als ausgeglichen.

Das um einmalige Aufwendungen für den Konzernumbau in Höhe von rund 61 Millionen Euro bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um zehn Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2026 soll der Wert um circa 13 Prozent auf rund 1,45 Milliarden Euro steigen.