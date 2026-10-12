In einer Kurve fallen Betonblöcke von einem Anhänger auf die Fahrbahn. Dies und die Schutzplanke werden beschädigt – der Verursacher ist unbekannt. Die Polizei spricht von unzureichender Sicherung.

Andernach (dpa/lrs) – Zwei Betonblöcke sind auf der Bundesstraße 9 in Richtung Koblenz von einem Anhänger gefallen und über beide Fahrstreifen gerutscht. Schließlich blieben sie unter der Mittelschutzplanke stecken, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden Fahrbahn und Schutzplanke beschädigt. Die Polizei sucht den Unfallverursacher.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit Anhänger hatte die Betonblöcke verloren – am Montag gegen 16.10 Uhr in einer Kurve auf der Auffahrt von der B256 zur B9 bei Plaidt. Die Ladung war nach Polizeiangaben nicht ausreichend gesichert. Zeugen werden dringend gesucht.