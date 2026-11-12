Die persönliche wirtschaftliche Lage ist für viele Rheinland-Pfälzer unverändert. Wie die Menschen außerdem die politische Entwicklung einschätzen.

Ludwigshafen/Koblenz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz blicken einer Umfrage zufolge ein bisschen optimistischer auf die eigene Situation und die politische Entwicklung. Im neuen repräsentativen «Rheinland-Pfalz Report» im Auftrag der «Rhein-Zeitung» und des privaten Radiosenders RPR.1 gaben 47 Prozent der Befragten an, glücklich oder sogar sehr glücklich zu sein – das sind zwei Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Erhebung im September.

19 Prozent glauben, dass sich Rheinland-Pfalz mit der neuen Landesregierung aus CDU und SPD positiv entwickeln wird (zuvor 18 Prozent). Der Anteil derjenigen, die eine eher negative Entwicklung erwarten, sank von zuletzt 38 auf 31 Prozent. Mit Blick auf ganz Deutschland erwarten nur 12 Prozent eine positive Entwicklung – 63 eine eher negative, wobei auch hier der Anteil im Vergleich zur vorherigen Umfrage um acht Prozentpunkte gesunken ist.

Rund die Hälfte sieht bei sich stabile wirtschaftliche Situation

48 Prozent der Befragten gaben außerdem an, dass ihre persönliche wirtschaftliche Lage in den vergangenen Monaten unverändert geblieben ist. Eine Verschlechterung für sich sehen 39 Prozent, eine Verbesserung nur 13 Prozent.

Für die Online-Erhebung hat das Ifak Institut in der zweiten Oktoberhälfte etwas mehr als 1.000 Menschen ab 16 Jahren im Land befragt.