Mit gezielten Verkehrskontrollen wollte die Polizei einen Tatverdächtigen in der Diebstahlserie in Ingelheim ausfindig machen. Nun wird klar: Die Strategie hatte Erfolg.

Ingelheim (dpa/lrs) – Nach einer Diebstahlserie von über 50 Gullydeckeln in Ingelheim im Landkreis Mainz-Bingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 58-jährige mutmaßliche Täter sei am frühen Sonntagmorgen in seinem Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, teilte die Polizei Ingelheim mit. Dabei seien mehrere Gullydeckel in seinem Wagen gefunden worden. Die Verkehrskontrollen seien zur Aufklärung der Diebstähle gezielt vorgenommen worden.

Daraufhin sei von der Staatsanwaltschaft Mainz weitere Durchsuchungsmaßnahmen angeordnet worden. Dabei seien weitere «potentiell beweiserhebliche Gegenstände» sichergestellt worden, so die Polizei weiter. Darunter etwa ein Handy und ein Fahrzeug. Ob der 58-Jährige für die Diebstahlserie verantwortlich ist, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Zu einem möglichen Motiv wollte sich die Polizei auf Nachfrage nicht äußern.

Gefahr für den Straßenverkehr

Begonnen hatten die Diebstähle bereits im Mai – und sie könnten schwere Konsequenzen haben. Neben Diebstahl kommt laut Polizei als Tatbestand auch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr infrage. Das könne mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.