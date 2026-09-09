Trier (dpa) – Schlagersänger Guildo Horn hat als Reaktion auf die Umbenennung mehrerer Orte durch US-Präsident Donald Trump seiner Begleitband einen neuen Namen verpasst. Die Gruppe «Die Orthopädischen Strümpfe» heiße bis auf weiteres «Guildo Horn und die Orthopädischen Trumpe», teilte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit. «Wir wollen unserer Zwangsumbenennung zuvorkommen – und vielleicht auch mal im neuen Ballsaal spielen dürfen», sagte Horn augenzwinkernd.

Zudem folge man damit der US-Zeichentrickserie «South Park». Die Macher der satirischen TV-Serie hatten mitgeteilt, den Namen in «South America» zu ändern. Hintergrund ist die Politik von Trump: Der US-Präsident hat immer wieder Orte umbenannt, um die Dominanz der USA zu demonstrieren. Zuerst taufte er den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» um. Jüngst ordnete er die Umbenennung des Sees Lake Ontario, durch den die Grenze zu Kanada verläuft, in «Lake America» an.

Guildo Horn war 1998 für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Birmingham angetreten. Mit dem Lied «Guildo hat Euch lieb!» kam er auf Platz sieben. Der Trierer Musiker lebt seit vielen Jahren im Bergischen Land.