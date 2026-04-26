Gegen Bäume geprallt
Tödlicher Verkehrsunfall auf der B8 bei Birnbach
Polizei
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall gestorben. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein 46-Jähriger stirbt bei einem Unfall auf der B8 nahe Birnbach. Die Polizei untersucht die Ursache, die Straße bleibt vorerst gesperrt.

Lesezeit 1 Minute

Birnbach (dpa/lrs) – Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 8 im Kreis Altenkirchen ist ein 46-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 8.00 Uhr auf der Bundesstraße 8 zwischen Birnbach und Helmenzen.

Unfallursache wird ermittelt

Der Mann war demnach in Richtung Birnbach unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sein Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Bundesstraße 8 sei derzeit noch für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, so die Beamten. Wie genau es zu dem Unfall kam, werde derzeit noch ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260426-930-994494/1

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Verkehr

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