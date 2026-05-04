Von Jogger entdeckt
Tödlicher Quad-Unfall: Männer waren 24 und 35 Jahre alt
Blaulicht
Infolge eines Quad-Unfalls im Rhein-Hunsrück-Kreis sind zwei Männer gestorben. (Symbolbild)
Moritz Frankenberg. DPA

Zwei Männer sterben bei einem Quad-Unfall im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem tödlichen Unfall kam.

Laubach (dpa/lrs) – Nach einem tödlichen Quad-Unfall im Rhein-Hunsrück-Kreis dauern die Ermittlungen an. Aktuellen Polizeiangaben zufolge waren die verunglückten Männer 24 und 35 Jahre alt. Wie genau es zu dem Unfall kam, werde derzeit noch untersucht.

Ein Jogger hatte die beiden Männer auf einem Feldweg westlich von Laubach gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der beiden feststellen. Die Männer waren demnach mit dem Quad unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Strecke abkam und gegen einen Baum prallte.

© dpa-infocom, dpa:260504-930-31199/1

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Verkehr

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