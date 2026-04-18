Saulheim (dpa/lrs) – Bei einem Arbeitsunfall in einem Weinberg in Saulheim (Kreis Alzey-Worms) ist ein 79-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann verloren, teilte die Polizei mit. Das Gespann sei umgekippt und habe ihn unter sich begraben. Dabei habe er tödliche Verletzungen erlitten. Die Staatsanwaltschaft habe zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten in Auftrag gegeben.

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