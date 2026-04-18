Notfall
Tödlicher Arbeitsunfall im Weinberg
Arbeitsunfall endet tödlich
Ein 79-Jähriger wird von seinem Gespann begraben. (Archivbild)
Soeren Stache. DPA

Ein Mann will zu Arbeiten in einen Weinberg. Dabei passiert ein Unglück.

Saulheim (dpa/lrs) – Bei einem Arbeitsunfall in einem Weinberg in Saulheim (Kreis Alzey-Worms) ist ein 79-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann verloren, teilte die Polizei mit. Das Gespann sei umgekippt und habe ihn unter sich begraben. Dabei habe er tödliche Verletzungen erlitten. Die Staatsanwaltschaft habe zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten in Auftrag gegeben.

© dpa-infocom, dpa:260418-930-962541/1

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