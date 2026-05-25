Rund eine Million Euro Schaden entstehen bei einem Großbrand auf einem Geflügelhof in Rehlingen-Siersburg. Die meisten der rund 7000 Tiere überleben das Feuer nicht.

Rehlingen-Siersburg (dpa) – Bei einem Feuer auf einem Geflügelhof im saarländischen Rehlingen-Siersburg sind mehrere Tausend Hühner verendet. Wie die Polizei mitteilte, entstand nach ersten Ermittlungen ein Schaden von rund einer Million Euro. Auf dem Hof seien etwa 7.000 Hühner untergebracht gewesen, von denen ein großer Teil den Flammen zum Opfer gefallen sei, hieß es. Der Brand war demnach in den frühen Morgenstunden im Ortsteil Hemmersdorf gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen die Stallungen den Angaben zufolge in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte die Flammen nach mehreren Stunden unter Kontrolle, wie die Polizei in Saarlouis mitteilte. Wie es zu dem Brand kam, sei noch ungeklärt. Der Einsatz dauerte am Montagvormittag weiter an.