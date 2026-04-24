Leichtbenzin an Bord, Wasser im Schiff: Bei Bingen musste ein beschädigter Tanker Halt machen. Die Feuerwehr ist im Einsatz – doch wie kam es zu der Havarie?

Bingen (dpa/lrs) – Ein mit Leichtbenzin beladener Tanker hat bei Bingen den Grund berührt und ist dabei beschädigt worden. Nach Angaben eines Sprechers der Wasserschutzpolizei drang infolge des Vorfalls im Kreis Mainz-Bingen Wasser in den vorderen Bereich des Schiffs ein.

Die Feuerwehr ist dem Sprecher zufolge im Einsatz und pumpt das eingedrungene Wasser ab. Der Tanker wurde an einen Notliegeplatz außerhalb der Fahrrinne gebracht und behindert den Schiffsverkehr derzeit nicht.

Hinweise auf einen Austritt des Gefahrguts gibt es laut Wasserschutzpolizei bislang nicht. Die Ursache der Havarie ist noch unklar. Niedrigwasser herrscht in dem betroffenen Abschnitt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.