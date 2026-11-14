Am Tag scheint in Rheinland-Pfalz und im Saarland verbreitet die Sonne, in der Nacht ziehen Wolken auf. Dort, wo es regnet, kann es glatt werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem stellenweise nebligen Start in den Samstag zeigt sich ab mittags in Rheinland-Pfalz und im Saarland verbreitet die Sonne. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 8 Grad, in höheren Lagen bleibt es mit 4 bis 6 Grad etwas kühler. Die Nacht startet bei Tiefstwerten von plus 2 bis minus 2 Grad vielerorts klar, vereinzelt bildet sich Nebel. In der zweiten Nachthälfte ziehen vom Südwesten Wolken auf, erste Regenfälle sind möglich. Stellenweise kann es glatt werden, in höher gelegenen Tälern kann es außerdem zu gefrierendem Regen kommen.

Am Sonntag ist es stark bewölkt, zeitweise regnet es. Mit Höchsttemperaturen von 8 bis 11 Grad wird es bei mäßigem Südwind etwas wärmer. Auch in der Nacht zum Montag regnet es zeitweise, die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 9 Grad. Die neue Woche startet ebenfalls bewölkt und regnerisch, die Höchsttemperaturen erreichen am Montag 9 bis 12 Grad.