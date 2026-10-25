Das Wetter bleibt herbstlich, aber zumindest der Wind lässt nach. Die Temperaturen bleiben mild.

Offenbach (dpa/lrs) - Nach teils stürmischem Wetter am Wochenende beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland etwas ruhiger. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach lässt der Wind ab Sonntagnachmittag nach, am Montag werden nur noch im Bergland stärkere Böen erwartet. Ansonsten bleibt es herbstlich.

Am Sonntagnachmittag ziehen noch teils gewittrige Schauer durch die Region, die in der Nacht aber nachlassen. Der Montag beginnt dann wolkig, aber zunächst niederschlagsfrei, ab Nachmittag kommt aber leichter Regen auf. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 10 bis 14 Grad Celsius.