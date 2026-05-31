Ein Streifenwagen fährt langsam über einen belebten Platz. Dann springt ein Betrunkener auf einmal auf die Motorhaube. Die Nacht verbringt der Mann auf dem Revier.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein betrunkener Mann ist auf die Motorhaube eines fahrenden Polizeiautos gesprungen und dann über die Windschutzscheibe und das Dach gelaufen, ehe er hinten wieder vom Wagen heruntergesprungen ist. Dieser ungewöhnliche Stunt ereignete sich laut Polizei am Samstag während einer Streifenfahrt über einen belebten Platz in der Koblenzer Innenstadt.

Wegen der vielen Menschen dort habe das Polizeiauto nur sehr langsam fahren können, hieß es in einer Mitteilung. Statt, wie alle anderen Menschen, dem Streifenwagen auszuweichen und drum herumzugehen, habe sich der 31-Jährige entschieden, direkt über das Auto zu laufen.

Die Beamten hätten den Mann anschließend unter dem Applaus mehrerer Restaurant- und Cafébesucher festgenommen, hieß es in einer Mitteilung. «So etwas habe ich auch noch nicht erlebt», sagte eine Polizeisprecherin anschließend lachend.

Gegen den Mann wurden den Angaben nach mehrere Strafanzeigen gestellt, unter anderem wegen Sachbeschädigung. Im Laufe der Nacht soll der Betrunkene erneut aufgefallen sein und sich den Anweisungen der Polizei widersetzt haben. Daraufhin verbrachte er die Nacht auf dem Polizeirevier, hieß es.