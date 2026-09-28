Der Deutsche Wetterdienst erwartet zum Wochenstart 26 bis 30 Grad. Dienstag und Mittwoch bleiben trocken, bevor in der Nacht zum Donnerstag ein Wetterumschwung mit Regen einsetzt.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet zum Wochenstart weiter spätsommerlich warmes Wetter. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes auf 26 bis 30 Grad.

Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, aber trocken. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 26 und 30 Grad. Der Mittwoch startet heiter. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her Wolken auf. Es bleibt aber noch trocken bei 26 bis 29 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kündigt sich dann ein Wetterumschwung an. Von Westen her ziehen dichtere Wolken auf, dazu soll schauerartig verstärkter Regen einsetzen. Am Donnerstag ist es den Meteorologen zufolge dann meist bedeckt und verbreitet regnerisch. Teils kann es auch gewittern. Örtlich ist demnach zeitweise Starkregen möglich. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad.