Welche Vornamen haben Eltern 2025 in Rheinland-Pfalz für ihre Babys besonders häufig gewählt? Bei den Mädchen gibt es eine neue Nummer eins, bei den Jungen klettert ein Name rasant nach oben.

Wiesbaden/Mainz (dpa/lrs) – Sophia hat Emilia als beliebtesten Mädchen-Vorname für Babys in Rheinland-Pfalz abgelöst. Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden für das Jahr 2025 hervor, die auf Daten der Standesämter basiert. Bei den Jungs liegt dagegen wie im Jahr davor Noah ganz vorn, dahinter folgen Matheo und Liam, der im Vorjahresvergleich von Platz elf auf drei kletterte. Bei den neugeborenen Mädchen auf Platz drei liegt Emma (2024: Platz zwei). Auch bundesweit sind Sophia und Noah am beliebtesten.

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Grundlage sind diesmal Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 830.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 91 Prozent aller im Jahr 2025 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst. Verschiedene Schreibvarianten für einen Namen wurden dabei zusammengefasst.

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