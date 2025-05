Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt freundlich, es wird allerdings etwas kühler. Am Wochenende ziehen dann auch mehr Wolken herauf.

Offenbach (dpa/lrs) – Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist sonnig – es wird aber etwas kühler als zuletzt. Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad, im höheren Bergland um 16 Grad. Regen sei nicht in Sicht. In der Nacht zum Freitag bleibt es trocken bei Tiefstwerten von 9 bis 6 Grad, in Tallagen im Bergland bis 1 Grad. Dort ist örtlich Frost in Bodennähe möglich.

Am Freitag zeigt sich ein ähnliches Bild: oft sonniges und trockenes Wetter mit Maximalwerten von 18 bis 22 Grad, in den Hochlagen bis 16 Grad. Nachts kühlt es auf 9 bis 5 Grad ab, in Tal- und Muldenlagen der Mittelgebirge bis 3 Grad.

Das Wochenende könnte dann etwas wolkiger werden. Regen ist aber auch am Samstag unwahrscheinlich. Erst am Sonntagabend sind laut Wetterdienst einzelne Schauer im Norden möglich. Die Höchsttemperatur liegt an beiden Tagen erneut bei bis zu 22 Grad.