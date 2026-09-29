Der September in Rheinland-Pfalz zählt zu den trockensten seit 1881. Das trifft unter anderem auch die Binnenschiffer.

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Zu trocken, zu warm und außergewöhnlich viel Sonne: Der September in Rheinland-Pfalz ist nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einer der fünf trockensten September-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 gewesen. Im Schnitt wurden nur rund 19 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen, wie der DWD in Offenbach mitteilte. Das entspreche nur knapp einem Drittel der Menge des vieljährigen Mittelwerts der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 (60 Liter pro Quadratmeter).

Bereits im Sommer war im gesamten Süden Deutschlands sehr wenig Niederschlag gefallen – das führt in den Flüssen aktuell zu extrem niedrigen Wasserständen. Im Rhein etwa ist die Schifffahrt seit Wochen eingeschränkt, die riesigen Binnenschiffe können nicht mehr voll beladen fahren. Der Fährbetrieb musste teils eingeschränkt werden.

Viel Sonne, hohe Temperaturen

Die durchschnittliche Temperatur im September in Rheinland-Pfalz lag nach der vorläufigen DWD-Auswertung mit 17,0 Grad Celsius deutlich höher als im langjährigen Mittel (13,5 Grad). Insbesondere zum Monatsende hin wurde es ungewöhnlich warm. Die bisher höchste Temperatur wurde am 7. September in Andernach mit 33,0 Grad gemessen. In Bad Dürkheim wurde an 19 Tagen der Höchstwert von mindestens 25 Grad erreicht – vom DWD als Sommertag definiert.

Die Zahl der Stunden mit Sonnenschein war in dem Bundesland ebenfalls sehr hoch – insgesamt waren es kurz vor Monatsende bereits 219 (langjähriges Mittel: 151 Stunden). «Nach vorläufiger Auswertung gehört der September in Rheinland-Pfalz so zur Spitzengruppe der sonnigsten seit 1951», teilte der DWD mit.