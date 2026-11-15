Der ehemalige Fußballprofi beobachtet auf der Fahrt zu einem Termin einen schweren Autounfall und zögert nicht, zu helfen. Wie er die Extremsituation erlebt hat und was ihn wundert.

Kirchheimbolanden (dpa) – Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Basler ist nach einem Verkehrsunfall auf einer Autobahn in Rheinland-Pfalz zum Ersthelfer geworden – und findet das selbstverständlich. «Mich hat gewundert, dass viele Autos einfach weitergefahren sind», sagte Basler der Deutschen Presse-Agentur.

Der 57 Jahre alte gebürtige Pfälzer war am Freitagvormittag nach eigenen Angaben auf dem Weg zu einem Termin in Braunschweig, als er auf der A63 bei Kirchheimbolanden Zeuge eines Autounfalls wurde. Zuvor hatte die «Rheinpfalz» berichtet.

Im Rückspiegel habe er beobachtet, wie ein Auto mit hohem Tempo mehrfach in die Mittelleitplanke prallte und von hinten auf seinen Wagen zuschoss, berichtete der ehemalige Profi und spätere Fußballtrainer. Der Wagen sei anschließend von der Fahrbahn abgekommen und nach mehreren hundert Metern im Graben zum Stehen gekommen. Als mutmaßliche Unfallursache nannte ein Sprecher der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim später einen medizinischen Notfall des 59-jährigen Fahrers.

Zwei prominente Ersthelfer

Basler eilte demnach zu dem qualmenden Fahrzeug und öffnete die Beifahrertür. Zufällig ebenfalls als Ersthelfer vor Ort war nach Informationen der Polizei Rainer Guth, parteiloser Landrat des Donnersbergkreises. Basler habe Guth zuvor nicht gekannt, sagte er. Gemeinsam hätten sie den Fahrer, der nicht mehr ansprechbar gewesen sei, aus seinem Auto gezogen und die Reanimation begonnen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus.

Für den Europameister von 1996 war es das erste Erlebnis dieser Art, «zum Glück», wie er sagt: «Das erste Mal in meiner 40-jährigen Karriere als Autofahrer. Das war keine angenehme Situation. Ich habe das Gesicht des Mannes noch vor mir.» Dennoch sei das Eingreifen für ihn keine Frage gewesen: «Man sollte als Autofahrer anhalten und versuchen zu reagieren. Das sollte vom Grunde her selbstverständlich sein.»

Wie es dem verunglückten Fahrer inzwischen geht, ist Basler bislang nicht bekannt. Auch die Polizei äußerte sich dazu bislang nicht. Stand Sonntagnachmittag habe der 59-Jährige überlebt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.