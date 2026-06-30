Im Juni waren die Preise an Saar-Tankstellen deutlich höher als ein Jahr zuvor. Jetzt läuft der Tankrabatt aus. Und dann?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Trotz des Tankrabatts waren die Kraftstoffpreise an saarländischen Tankstellen im Juni deutlich höher als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Juni 2025 mussten 17,8 Prozent mehr bezahlt werden, wie das Statistische Amt des Saarlandes mitteilt. Grund für die hohen Kraftstoffpreise sind demnach unter anderem der Iran-Krieg und die allgemeine Energiekrise.

Der Tankrabatt endet in der Nacht zum Mittwoch, als Folge dürfte der Preis für Benzin und Diesel deutlich steigen. Denn für Sprit, der am 1. Juli das Tanklager oder die Raffinerie verlässt, gilt dann wieder die alte, höhere Steuer.

Deutlich teurer ist auch Heizöl geworden – und zwar um 21,7 Prozent. Auch Brennholz, Holzpellets und vergleichbare Brennstoffe zeigten eine Preissteigerung von 10,8 Prozent gegenüber dem Juni des Vorjahres. Zurück gingen dagegen die Preise für Strom (minus 6,0 Prozent), Erdgas (minus 2,4) und Fernwärme (minus 5,4). Insgesamt lag die Teuerungsrate bei 2,8 Prozent.