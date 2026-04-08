Wie sieht die politische Zukunft von Alexander Schweitzer aus? Seine Antwort ist ganz einfach.

Mainz (dpa/lrs) – Nach einer kurzen Auszeit in Schottland mit Spaziergängen und Biertrinken führt der scheidende rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer die SPD in die Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Und dann? Wenn sich der Landtag voraussichtlich am 18. Mai in Mainz konstituiert, wird der stellvertretende SPD-Bundeschef zunächst einfacher Abgeordneter sein.

«Ich habe mein Landtagsmandat mit einem sehr ordentlichen Ergebnis direkt gewonnen bei mir in der Heimat», sagte der 52 Jahre alte Pfälzer bei der Vorstellung des Sondierungspapiers. «Und insofern bin ich Abgeordneter und bleibe Abgeordneter.» Er werde nicht ins Kabinett von Gordon Schneider (CDU) eintreten, wiederholte Schweitzer auf Nachfrage. Und: «Ich bin hoch motiviert nach wie vor.»