Parteitag auf dem Betzenberg Schweitzer und die SPD: Von der Westkurve zum Wahlsieg?

Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und SPD-Spitzenkandidat, spricht im Fritz-Walter-Stadion beim Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz.

Bei einem Parteitag stimmen sich die Sozialdemokraten in Kaiserslautern auf die nächsten Wochen bis zur Landtagswahl am 22. März ein. Als Treffpunkt haben sie sich einen Ort ausgesucht, den SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer sehr gut kennt.

Alexander Schweitzer (SPD) blickt bei seiner Rede in der Fanhalle direkt auf den letzten großen Erfolg seines 1. FC Kaiserslautern. Genauer gesagt, auf ein mächtiges Graffiti, das daran erinnert. In großen weißen Lettern steht auf rotem Hintergrund „Deutscher Meister 98“.







